<p>ಧರ್ಮಪುರ: ‘ಸಮೀಪದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಂಪ್ಹೌಸ್ನಿಂದ ಹೋಬಳಿಯ ಎಂಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗೂಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾನುವಾರ ಪಂಪ್ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಂಪ್ಹೌಸ್ ಬಳಿಯ ಜಾಕ್ವೆಲ್ನಿಂದ 18 ಕಿ.ಮೀ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹ 40 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಗೆರೆ, ಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆ, ಗೂಳ್ಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ₹ 50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ 16 ಕಿ.ಮೀ. ನಂತರ ಎಚ್ಡಿಪಿಇ 17 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಧರ್ಮಪುರ ಕೆರೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೋಬಳಿಯ 8 ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾಯಕ ಸಾಕಾರವಾ ಯಿತು. ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಕಳಪೆ ಎಚ್ಡಿ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೂಳ್ಯ, ಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಗೆರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಚ್.ಪರಮೇಶ್ ಗೊಲ್ಲಾಹಳ್ಳಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಗೂಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಸದ ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದ ರಿಂದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅವು ಬೀಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಎಂಎಸ್ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹನುಮಂತರಾಯ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಧರ, ನವೀನ್, ರಮೇಶ್, ಜಗದೀಶ, ದಿನೇಶ್, ಗೋವರ್ಧನ, ಜಯರಾಮಪ್ಪ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ರಾಮಣ್ಣ, ಜನಾರ್ದನ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನರೇಶ್ ಗೌಡ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶಿವಣ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-44-1613497602</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>