<p>ಧರ್ಮಪುರ: ‘ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಕುಂದುಕೊರತೆ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಕಿರಣ್, ಡಾ.ಶೃತಿ, ಡಾ.ಇಂಚರ, ಮಾರುತಿ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಸಚಿನ್, ಮಹೇಶ್, ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಕವಿತಾ, ಆಶಾ, ಸಲಾವುದ್ದೀನ್, ವೀಣಾ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-44-761548101</p>