ಧರ್ಮಪುರ: ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ಭದ್ರ

<p><strong>ಧರ್ಮಪುರ:</strong> 'ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಭದ್ರ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ತಾವೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬೇಕು' ಎಂದು ಶಿಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಸಿ.ಸಂಜೀವಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪುರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹಿರಿಯೂರು ಪಶುಪಾಲನಾ ಹಾಗೂ ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಿಶ್ರತಳಿ ಹಸು, ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶಮ, ಬರಡು ರಾಸುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 70 ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 400 ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 3– 4 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ರಾಸುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೇತಿಗೆ ದಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿದ್ದು, ಎರಡು ಬಿಎಮಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 6 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 82 ಮಹಿಳಾ ರೈತರಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸಂಘ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 14.5 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತ ಸಾವನಪ್ಪಿದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೂಲಕ ₹ 60ಸಾವಿರ ವಿಮೆ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೆಗಾ ಡೈರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 300 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 27 ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಗಂಟು ರೋಗ ಬರಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ರೈತರು ರಾಸುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹಸು, ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 11 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ರೈತರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೂರ್ ಜಾನ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ, ಮುಖಂಡರಾದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಭೋಜರಾಜ, ಎಸ್.ಪಿ.ದಿನೇಶ್, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಲತಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರುತಿ, ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಪೂಜಾಶ್ರೀ, ಡಾ.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>