ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಧರ್ಮಪುರ: ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ಭದ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:14 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:14 IST
ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬರಡು ರಾಸುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಿಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಸಿ.ಸಂಜೀವಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
Chitradurga

