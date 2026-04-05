ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಸಂತೆ

ಧರ್ಮಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಅರಳೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ ಇದ್ದರೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಧರ್ಮಪುರ- ಹಿರಿಯೂರು ರಸ್ತೆ, ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಅರಳೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವರು ವಹಿವಾಟು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ: 'ಶಿರಾ, ಹಿರಿಯೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಡಕಶಿರಾ, ಪರಶುರಾಂಪುರ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಯುವ ಬುಧವಾರದಂದು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವರು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಸ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಎಚ್.ಎಂ. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದವು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬುಧವಾರದ ಸಂತೆ ಅರಳೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ತರಕಾರಿ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣವು ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟು ಇಲ್ಲದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾಗಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>