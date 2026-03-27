ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ಧರ್ಮಪುರ: ಸಮೀಪದ ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾ 27ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ರಾಮನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ನಂದಾದೀವಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಮತ್ತು ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ, ರಥಕ್ಕೆ ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಆರತಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಗೆ ಧೂಪಾರಾಧನೆ, ಸಂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಓಕಳಿ ನಂತರ ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-44-528997411</p>