ಧರ್ಮಪುರ | ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ: ಬಾವಿಯ ಮೊರೆ ಹೋದ ಯುವಕರು

ಧರ್ಮಪುರ: ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಜನ ಹೈರಾಣಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಯುವಕರು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೂರದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬೇವು, ಅರಳಿಮರದ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾವತಿ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವೇದಾವತಿ ನದಿ ತಟದ ಮುಂಗುಸುವಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ದೇವರಕೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯುವಕರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

'ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಗುಸುವಳ್ಳಿಯ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆ. ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಹಾಗೂ ಈಜು ಬಲ್ಲವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. 

ಧರ್ಮಪುರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಿಡ ಮರ ಕಡಿದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

'ಜನರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಯೂ ಬದುಕುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುರಾಸೆ ಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.