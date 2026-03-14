ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ; ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ದಿಢೀರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಂತಾದವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರದೆ ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಳೆಕೆರೆಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪೈಪ್ಲೈನನ್ನೂ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 3–4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಗರಸಭೆಯೇ ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ, ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಎಡತಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.</p>.<p>‘ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಕಂದಾಯದ ಮೂಲಕ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೂ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಡಿಒ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಗರಸಭೆ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಎ.ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕಲುಷಿತ: ಬಡಾವಣೆಗಳ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳ್ಳದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯ ನೀರು ಹಾಳಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮೆದೇಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವಾಲ್ವ್ ಮಾಳಪ್ಪನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಲ್ವ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಾಯುಕ್ತರನ್ನು ಕೇಳಿಗಾದ ವಾಲ್ವ್ ಕೊಠಡಿಯ ಕೀಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ವಾಲ್ವ್ ತಿರುಗಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನೇ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೀರು ಬಿಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟದಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote> ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೆದೇಹಳ್ಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ</span></div>. <p> <strong>ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ ಮೊರೆ</strong></p><p> ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಳೆಕೆರೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ಖಾಸಗಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ನೀರು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಖಾಸಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವವರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ನೀರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>