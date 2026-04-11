ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಉತ್ತರೆ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ವಿವಿ ಸಾಗರ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ...

<p>ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟಪದೊಳಗಿನ ಕಿಂಡಿಗಳಿಂದ ತೂರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೂಡಣದಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರವಿಯ ತರಂಗಗಳು ವಿವಿ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದವು. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮನದೊಳಗೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯ, ಕಿರಣಗಳು ಹಾಗೂ ನೀರು ಒಂದಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಘಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.</p><p>ವಿವಿ ಸಾಗರ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಜೀಪ್ ಏರಿ ಉತ್ತರೆ ಗುಡ್ಡದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆವು. ಭಾರತದ ಭೂಪಟದಂತೆ ಕಾಣವ ವಿವಿ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ತರೆ ಗುಡ್ಡ ಏರಬೇಕು. ಉತ್ತರೆ ಗುಡ್ಡ ಕೋಟೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಗಿರಿಧಾಮ. 2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಜ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.PV Web Exclusive: ಕಾಡಾನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಸಾಧುವೇ.<p>ಜೀಪಿನ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಿದೆ ಕಾಡಿನ ಹಾದಿ. ಜೀಪು ಬಿಟ್ಟು ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಹತ್ತಿದರೆ ಉತ್ತರೆ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುರುಚಲು ಕಾಡಿನ ಗುಡಗಳ ನಡುವೆ ಜೀಪು ಸಾಗುವಾಗ ಬರುವ ಧ್ವನಿ ಕಿವಿಗಡಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸಿಗುವ ಪವನ ವಿದ್ಯತ್ ಗೋಪುರ ಹಾಗೂ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೋಪುರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ಆ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಂಬದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎಂಬಂತ ಗೂಡು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಂಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಉತ್ತರೆ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಹಿರಿಯೂರು ಅರಣ್ಯ ವಲಯವು ಮಾರಿಕಣಿವೆ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ–ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ವನ್ಯಧಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಭದ್ರಾಹುಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಧಾಮದಿಂದ ಬರುವ ಆನೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದು, 27,334.05 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1905 ರಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ನವಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಉತ್ತರೆಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಗಿಡಮರಗಳು, ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಗುಡ್ಡದ ತುತ್ತತುದಿಯಿಂದ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಆ ವಿಶಾಲ ಜಲರಾಶಿ ಭಾರತ ಭೂಪಟದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ನೀರು ಒಂದಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಉತ್ತರೆಗುಡ್ಡ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕೊಂಡಕುರಿ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ತೋಳ, ಕತ್ತೆ ಕಿರುಬ, ನರಿ, ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿ, ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆ, ನೀರುನಾಯಿ, ನಾಗರಹಾವು, ದಾಸರಹಾವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 19 ಪ್ರಭೇದದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮೈನಾ, ಕೋಗಿಲೆ, ಹದ್ದು ಒಳಗೊಂಡು 35 ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಉದಯ, ದಿಂಡಲ್, ಕಮರಾ, ನೆಲ್ಲಿ, ಸೋಮೆ, ಹೊನ್ನೆ, ಬೀಟೆ, ಮತ್ತಿ, ಬೂರುಗ, ಬಿದಿರು, ಕಾಚು, ಕಕ್ಕೆ, ನೇರಳೆ, ಆಲ, ಅರಳಿ, ಬಸರಿ, ಈಚಲು, ಬೇವು, ಮುತ್ತುಗ, ಕರಿಜಾಲಿ, ಧೂಪ ಸೇರಿದಂತೆ 120 ಜಾತಿಯ ಗಿಡ–ಮರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ಉತ್ತರೆಗುಡ್ಡ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ 3677 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಜಲಾಶಯ, ಉಡುವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಗುಡ್ಡದನೇರಳೆ ಕೆರೆ, ಕಂಚಿಪುರದಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆಹೊಳೆ (ಕತ್ತೆಹೊಳೆ)ಕೆರೆಗಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿರಿಯೂರು ಮತ್ತು ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪುರಾತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ರಾಮೇಶ್ವರದೇವರ ವಜ್ರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ವಜ್ರ, ಗಿಳಿವಜ್ರ, ತೀರ್ಥರಾಮೇಶ್ವರ ವಜ್ರಗಳಿವೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ಕಣಿವೆ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ, ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ‘ಉತ್ತಾರೆಗುಡ್ಡ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.PV Web Exclusive: ಗಾಂಧಿ–‘ನಂದಿ’ ಭೇಟಿಗೆ 99 ವರ್ಷ...<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 148 (ಹಿಂದಿನ ಎನ್ ಎಚ್–4)ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರದಿಂದ ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ.ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು 16 ಕಿ.ಮೀ. ಸಾಗಿದಲ್ಲಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಣಿವೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ದೇಗುಲದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು.</p><p>ಹಿರಿಯೂರು–ಚಿತ್ರದುರ್ಗ–ಚಳ್ಳಕೆರೆ–ಡಿಆರ್ ಡಿಒ ಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು(ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ) ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗಿದರೆ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂತೆ ‘ಉತ್ತರೆ ಗುಡ್ಡ’ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಎಡಭಾಗದ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತೆಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದರೆ, ಗುಡ್ಡದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಎಡಭಾಗದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ಕಣಿವೆ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ದರ್ಶನ ಅವರ್ಣನೀಯ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತದೆ.</p><p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಗಳು ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹವಿದೆ. ಮಾಂಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿವೆ.</p>.PV Web Exclusive: ಬೀದರ್ ‘ಚೌಬಾರಾ’ದಲ್ಲೇನಿದೆ ವಿಶೇಷ?