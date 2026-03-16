ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ‘ಖೋಟಾನೋಟು’ ದಂಧೆ?

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಕೋಟೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ಖೋಟಾನೋಟು ದಂಧೆ' ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಎನ್ನಲಾದ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ 2 ಬಾರಿ (ಜೆಡಿಎಸ್) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮನೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಖೋಟಾನೋಟು ದಂಧೆಯ ಕರಾಳಮುಖ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ 3 ಪಟ್ಟು ಖೋಟಾನೋಟು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಈತನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪ.

ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ದಂಧೆಯ ವಿಚಾರವೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ವಿಚಾರ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಖೋಟಾನೋಟು ದಂಧೆ ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗಿರಾಕಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ 2, 3 ಪಟ್ಟು (ಡಬ್ಲಿಂಗ್, ತ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್) ಖೋಟಾನೋಟು ಕೊಡುವುದೇ ಪ್ರಕರಣದ ತಿರುಳು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಅಸಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹಣ ಪಡೆದವರು ಖೋಟಾನೋಟು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣದಾಸೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಆಶಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿ ಹಣದ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಗದದ ಕಂತೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಲಿ ನೋಟುಗಳಿರಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಹಣವೆಂದು ನಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯೇ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ ನಕಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಣ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದಂಧೆಯ ಕರಾಳ ಕತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಈ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಗಡಿಪಾರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಕರಣ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ' ಎಂದು ವಕೀಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಜೋಗಿ ದೂರಿದರು.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
–ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಬಂಡಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ