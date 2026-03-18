ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ‘ಖೋಟಾನೋಟು’ ಘಾಟು!

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 'ಖೋಟಾನೋಟು' ಚಂದ್ರು ನಡೆಸುವ ಕರಾಳ ಡಬ್ಲಿಂಗ್, ತ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಸಂಬಂಧ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲೇ 32 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 'ಈತನ ವಂಚನೆ ಒಂದೆರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ' ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

2000ದಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 26, ಬಡಾವಣೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 2, ಕೋಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕೋಟೆನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಈತನ ಕರಾಳ ಮುಖ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳದೇ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಯಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಡಬ್ಲಿಂಗ್, ತ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಲು ನೂರಾರು ಏಜೆಂಟರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣವೂ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಧನ, ಜೈಲು ಹಾಗೂ ಜಾಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಖೋಟಾನೋಟು ಚಂದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಆಪ್ತ ಬಳಗವೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ಮಾರ, ಗೋಪಿ, ಗಚ್ಚಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬವರು ಖೋಟಾನೋಟು ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ, ದುರ್ಗದ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯವೂ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಗದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮೋಸ: 2004ರಲ್ಲಿ ಖೋಟಾನೋಟು ಚಂದ್ರು ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಮಾಹಿತಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

'ಮಾರ್ವಾಡಿಯೊಬ್ಬರು ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಸೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ₹ 80 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರು ಮನೆಯವರೇ ಪೊಲೀಸರಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಧಾನಕಾರರೇ ಹಣ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ವರ್ತಕನಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಶಿಫಾರಸಿಗೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ನಿಂದ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ