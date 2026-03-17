ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ‘ಖೋಟಾನೋಟು’ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು!

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 'ಖೋಟಾನೋಟು' ಹೆಸರಿನ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದುರ್ಗದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹಲವರಿಗೆ, ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ, ಜಾತ್ರೆ, ಮಠ, ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆತ ಕಾನೂನಿನ ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 'ಖೋಟಾನೋಟು ಚಂದ್ರು' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಕೋಟೆ, ಕಾಮನಬಾವಿ ಬಡಾವಣೆ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವನ್ನೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

'ದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವ ಆತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ದಾರಾಳವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಠಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಕಾಮನಬಾವಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಏಜೆಂಟರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ: ಖೋಟಾನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡದೇ, ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಖೋಟಾನೋಟು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ದಂಧೆ ಏಜೆಂಟರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಹಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಏಜೆಂಟರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

'ಖೋಟಾನೋಟು ಚಂದ್ರುವಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿವೆ. ನೆಪಮಾತ್ರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗಂಭೀರವಾದ ಕಲಮುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿನೋತ್ ಪ್ರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತ್ಯಾವ ಕ್ರಮವೂ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಕೀಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.

ಖೋಟನೋಟು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈಚೆಗೆ ತನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆತನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆತನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ.

'ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆತನಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಾಮನಬಾವಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇ