ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೊರ್ಲು ಪಾಪನಾಯಕ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಮ್ಯಾಸನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜನಾಂಗ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೊರ್ಲು ಪಾಪನಾಯಕನ (ಜಗಳೂರು ಪಾಪನಾಯಕ) ಕುರಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸೃತಿಯ ನಾಟಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓದೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು.

ಮ್ಯಾಸನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ತೆಲುಗು ಮಿಶ್ರಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಕಿಲಾರಿಗಳ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೇಷಭೂಷಣ, ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೇವರ ಆಚರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

'ಜಗಳೂರು ಪಾಪನಾಯಕ ಮ್ಯಾಸನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತ್ರೀ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗದ ಯಥಾವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ನಾಟಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು' ಎಂದು ನಾಟಕ ರಚಿಸಿದ ಮುಂಡಾಸುದಾಸರ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸಿ.ಬಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜೋಗೇಶ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನೇರ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಎಸ್.ಆರ್. ಪರಮೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಓಬನಾಯಕ ಬೆಡಗಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸನಾಯಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾಸನಾಯಕ ಕಲಾಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದರು.