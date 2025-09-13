ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ: 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಭಾಗಿ; ಕಡೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ

<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ:</strong> ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗದಳ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p><p>ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಉತ್ಸವ ಎಂದೇ ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. 18ನೇ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಜೈನಧಾಮದಲ್ಲಿ 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಡಿ.ಜೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಡಿ.ಜೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ತಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ವಿಎಚ್ಪಿ, ಬಜರಂಗದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ರಸ್ತೆತಡೆ ನಡೆಸಿ ಡಿ.ಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 6 ಡಿ.ಜೆಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ರಾಜ್ಯ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು, ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಡಿ.ಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.</p><p>ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಸಂಘಟನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಾಸನದ ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಹರಿದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವಕರಿಗೆ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಅವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದರು. ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅವರು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p><p>ಜೈನಧಾಮದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮದಕರಿ ವೃತ್ತ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿ.ಡಿ.ವೃತ್ತ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಕನಕ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾನುವಾರ ನಸುಕಿನ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ತಲುಪಿತು. ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರುತಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಇತ್ತು. ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಮೊಳಗಿದ ‘ಪಪ್ಪಿ’ ಹಾಡು</strong></p><p>ಆನ್ಲೈನ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿಯಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ.ವೀರೇಂದ್ರ (ಪಪ್ಪಿ) ಅವರನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವ ಡಿ.ಜೆ ಹಾಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಡಿ.ಜೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಭಾವಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಎಲ್ಇಡಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ‘ದುರ್ಗದ ನಾಡಿನ ಪಪ್ಪಿ, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಪಪ್ಪಿ’ ಹಾಡಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು.</p><p><strong>ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ₹ 6 ಲಕ್ಷ!</strong></p><p>ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ (ಮುಕ್ತಿ ಬಾವುಟ)ವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ₹ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದರು. ತಿರುಪತಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ವಜ್ರ ಮಹೇಶ್ ₹ 5.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಗಣೇಶ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ಮಂಜಣ್ಣ ₹ 1.5 ಲಕ್ಷ, ಫಲಹಾರವನ್ನು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ₹ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>