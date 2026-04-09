ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ: ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಕ್ತಿದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ಏ. 11 ರಂದು ನಡೆಯ ಲಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧತೆ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಾರ್ಯ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

ಏ.7ರಂದು ಮಧುವಣಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, 8ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಸಂಜೆ ಹೊಳೆಪೂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ದೊಡ್ಡಬಾನೋತ್ಸವ, ಬೇವಿನ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದವು.

9ರಂದು ಸಂಜೆ ಧೂಳೋತ್ಸವ, 10ರಂದು ಗಜೋತ್ಸವ, ಭಂಡಾರದ ತಟ್ಟೆ, ರಾತ್ರಿ ಎನ್.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಿನಮುಡಿಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕೂಡು ಭೇಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 11ರಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. 12 ರಂದು ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಬೆಲ್ಲದ ರಾಶಿ, ಏ. 14 ರಂದು ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-44-2067271358