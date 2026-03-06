ಗುರುತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

<p><strong>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: </strong>ಕಾಯಕಯೋಗಿ, ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ಸೀಮಾಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹೊರಮಠ, ಒಳಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸಾಲಗಟ್ಟಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಗಂಟೆಗೆ ಜನಪದರ ಕಲಾಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಸಹಿತ ಚಿಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಗಂಟೆಗೆ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯ 12 ಜನ ಆಯಗಾರ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಕ್ತಿಬಾವುಟ ಹರಾಜಿನ ಬಳಿಕ ತಳಕು, ಮನ್ನೇಕೋಟೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಗೊಂಡ ಗುರುತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯು, ಆಂಜನೇಯ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ, ಮಹಾರಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಬಾವುಟ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ರಥದ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಲಂಕರಿಸಲಿದೆ. </p>.<p>ಭಕ್ತಸಾಗರದ ನಡುವೆ ರಥ ಪಾದಗಟ್ಟೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಮಹಾರಥದ ಮಿಣಿ(ಹಗ್ಗ) ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ರಥ ಸಂಜೆ 5ರ ವೇಳೆಗೆ ಪಾದಗಟ್ಟೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ರಥವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊಕ್ಕಾಂ: </strong>ಜಾತ್ರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಸುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದಿಂದ ತುರ್ತುವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಾಲು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೆಹಾನ್ಪಾಷಾ ಅವರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p> <strong>ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಂಲಕಾರ</strong> </p><p>ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 7 ರಸ್ತೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳು ದೇಗುಲಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>