ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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'ಹಣ ಹಂಚುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ' - ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
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