ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿಮೆ ಹಣ: ಭರವಸೆ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 9,383 ರೈತರಿಗೆ ₹19.96 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಓರಿಯಂಟಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ವಿಮೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖಂಡರು ಧರಣಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಐಮಂಗಲ, ಧರ್ಮಪುರ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದ್ದಿದೆ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆಗದೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತದ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ’ ಎಂದು ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಸಿ. ಹೊರಕೇರಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬರಬೇಕಿರುವ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ವಿಮಾ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಫಲವಾದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ್, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಯಂತ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬೆಳೆವಿಮೆ ಸಂಯೋಜಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಂಪಯ್ಯನ ಮಾಳಿಗೆ ಧನಂಜಯ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಸ್ತಗಿರಿಸಾಬ್, ಯಳನಾಡು ಚೇತನ್, ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್, ಎಂ.ಆರ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಐನಹಳ್ಳಿ ರವೀಶ್, ಶಶಿಕಲಾ, ಮರದಮತ್ತು, ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಕೂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಮುಕುಂದಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ, ಮುಬಾರಕ್, ಈಶ್ವರಗೆರೆ ನಾಗರಾಜು, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜು, ಓಬಣ್ಣ, ರುದ್ರಪ್ಪ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ರೆಹಮಾನ್ ಬಾಷಾ, ಕಾಂತರಾಜು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-44-587759858</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>