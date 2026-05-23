ಮಳೆ; ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ

ಹಿರಿಯೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಳಗಟ್ಟ, ಗೌನಹಳ್ಳಿ, ಭರಮಗಿರಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಹೊಲದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು, ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಿದ್ದು, ಏಳೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಕೆ.ಟಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೂಡನೂರನಹಳ್ಳಿಯ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಎಂಬುವವರ 1 ಎಕರೆ, ಯೋಗೇಶ್ ಅವರ 38 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡಗಳು, ಕಂದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರ 3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಗೌರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.