ಅಪಘಾತ ಎಸಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಚಾಲಕ; ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಹಿರಿಯೂರು: ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಲೆಸುತ್ತು ಬಂದ ಕಾರಣ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಇಳಿದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕನನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಗೋಪಾಲಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಮ್ಮ (47) ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈಶ್ವರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಲಕ್ಕವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಪತ್ನಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದ ಕಾರಣ ಪತಿ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರು ವಿಜಯಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರು ಚಾಲಕನನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ 2–3 ಬೈಕ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಹನದವರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಕಾರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಕುಮಾರ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಎಸಗಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>