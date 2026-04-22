‘ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಆದಿ ಗುರು’

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವನ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು. ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಪೀಠ, ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕಿನ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಕಾಪೀಠ, ಪೂರ್ವದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ (ಒಡಿಶಾ) ಗೋವರ್ಧನ ಪೀಠ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣದ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥ್, ಡಿ.ಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಎಚ್. ಪ್ರಭಾಕರ್, ಪಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೋಯಿಸ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಟಿ.ಎಸ್.ಗುರುರಾಜ್, ಎಸ್.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಎಸ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಸ್.ವಿ. ಶಾರದಮ್ಮ, ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>