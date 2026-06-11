ಹಿರಿಯೂರು ಆದಿವಾಲ ಫಾರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಹಸಿರೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದಿವಾಲ ಫಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸಿಫ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಸಸಿ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸದಸ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಉಪ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಲ್ಲವಿ, ವೇದಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ, ಯೋಗಾನಂದಂ, ಬಾಲಚಂದ್ರನ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕುಮಾರ್, ಪುದುಕುಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿವು, ಯೋಗಿತ್, ಕಿರಣ್, ಮಂಜು, ಮಧು, ಗೋವರ್ಧನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-44-19907836</p>