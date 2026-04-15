‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಾಬೂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ’

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಅವರ ಚಿಂತನೆ, ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಯುವಕರು ಮಾದರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಹಾಗೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಅವರು ಶೋಷಿತರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಿಟ್ಟು ದುಡಿದವರು. ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ ರೀತಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಅವರು 50 ವರ್ಷ ಸಂಸದರಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ವಾಣಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಿ. ಧರಣೇಂದ್ರಯ್ಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ದಲಿತ ನಾಯಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಒಂದು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ದೇಶದ ನಾಯಕನಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದುದು' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಸೀಗೆಹಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾ.ಪಂ. ಇಒ ಜಿ.ಕೆ .ಪ್ರಮೋದ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎ.ವಾಸೀಂ, ಬಿಇಒ ಸಿ.ಎಂ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ಸಿಡಿಪಿಒ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ರಮೇಶ್, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಡಿ. ಸಣ್ಣಪ್ಪ, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಬೋರನಕುಂಟೆ ಜೀವೇಶ್, ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ದಯಾನಂದ್, ಕೆ. ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಜಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಕ್ಕರ, ಜ್ಞಾನೇಶ್, ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಆಲೂರು ಕಾಂತಯ್ಯ, ಜೋಗಪ್ಪ, ಲೋಕೇಶ್ ಮಾಳಿಗೆ, ರಾಜು, ಕರ್ಣಕುಮಾರ್, ಪಿಟ್ಲಾಲಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಮಹಾಂತೇಶ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ, ಶ್ರವಣಗೆರೆ ಶಿವಣ್ಣ, ಕೂನಿಕೆರೆ ಮಾರುತೇಶ, ನಂದಕುಮಾರ್, ಕದುರಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>