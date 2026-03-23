ಸುಸ್ಥಿರ, ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ನಾಳೆಯಿಂದ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಬ್ಬೂರು ಫಾರಂನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ, ಲಾಭದಾಯಕ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಸತಿ ಸಹಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>24ರಂದು ಕೃಷಿಕ ಇಂದೂಧರ ಅವರು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೃಷಿಕ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅವರು ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಜೇನು ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವರು. 25ರಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವರು.</p>.<p>26ರಂದು ತಿಪಟೂರಿನ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಾಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 45 ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ರಜನೀಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ 8277931058ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-44-475942698</p>