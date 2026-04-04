‘ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಪಡೆ ಹೊಂದಿದ ಬಿಜೆಪಿ’

'ಹಿರಿಯೂರು: 'ಬಿಜೆಪಿ 1980 ಏ. 6ರಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಅಭಿನಂದನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯೂರು ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾಭಿಯಾನ –2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇತಿಹಾಸ, ತತ್ವ–ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳು ಮುಖಂಡರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿರಬೇಕು' ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಪ್ರಭಾರಿ ಎ. ಮುರಳಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು' ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಯಾದವ್, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾಭಿಯಾನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕ ಜಿ.ಎಚ್. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಾಧುರಿ ಗಿರೀಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾದವ್, ಹೊಸದುರ್ಗದ ನಿತಿನ್, ಯೋಗೀಶ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಡಲದ ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಿಎಲ್ ಎ –2ಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>