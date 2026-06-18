ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಖಚಿತ: ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ‘ಈ ಬಾರಿಯ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಖಚಿತ’ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಜಿ. ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿತು. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೂ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘2013ರಲ್ಲಿ ಎ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಎಂ. ರವೀಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾದವರು, ಕುಂಚಿಟಿಗರು, ಇತರೆ ಜನಾಂಗದವರ ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬರುವುದಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈರಣ್ಣ, ರಾಘು ಅಂಬಲಗೆರೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ರಘು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಾಗಣ್ಣ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಭೂತಪ್ಪ, ಮದ್ದನಕುಂಟೆ ಭರತ್, ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-44-1974840186</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>