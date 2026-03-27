ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗದಿದ್ದರೆ ದೂರು ನೀಡಿ

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಗ್ರಾಹಕರು ತಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ವರ್ತಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಸೇವೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು' ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ನೆರವು ವಕೀಲ ಕೆ.ಆರ್. ಸೋಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಅಭಿಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಅರಿವು- ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಮೋಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ₹ 90 ಲಕ್ಷದ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ, ₹ 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹ 10 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಆಯೋಗ, ₹ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಎಇಇ ಕೆ.ಎನ್. ಕುಸುಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟಿ. ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಶ್ವ ಜಲದಿನದಂದು ನೀರಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ನೀರು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಬೇಕು. ಕಾಡು ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎ.ವಾಸೀಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಎಇಇ ಸುನೀಲ್, ಎಚ್.ವಿ.ಅಜಯ್, ನಗರಸಭೆ ನೌಕರರು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>