ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಏ. 25ರಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ

ಹಿರಿಯೂರು: ನಗರದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ 97ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಹಾಗೂ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ 51ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏ. 25ರಂದು ನಗರದ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಸಿ. ದಿವುಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಜನೆ, ಉರುಮೆ, ತಮಟೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾದ್ಯಗಳು, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೊತೆಗೆ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಜಾನಪದ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಏ. 15ರ ಒಳಗೆ ಎಚ್.ಸಿ. ದಿವುಶಂಕರ್ (9972373897) ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260329-44-1028433138