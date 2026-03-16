ಹಿರಿಯೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

'ಹೊಸದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ? ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಘಾಟ್ ರವಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.