ಹಿರಿಯೂರು: ಅದ್ದೂರಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ಹಿರಿಯೂರು:</strong> ನಗರ ದೇವತೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಜಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ರಥೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹುಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಹಿರಿಯೂರಿನ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸೋಮ ದೇವರು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ರಾಜಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟ ರಥೋತ್ಸವ ತೇರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಾಗಿತು. ರಥ ಸಾಗಿದ ಬೀದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು–ಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.</p>