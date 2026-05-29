‘ಈದ್ ತ್ಯಾಗ–ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತ’

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ‘ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಕೈಹಿಡಿದರೆ, ಅಸಹಾಯಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಧರ್ಮಗುರು ಮುಫ್ತಿ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈದ್– ಉಲ್– ಅದಾ (ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ) ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕುಡಿತ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ಸುಂದರವಾದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಒಂದೆಡೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ನಡತೆಯ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸೋಣ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತ ಮಳೆ–ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇದು ಕೇವಲ ತ್ಯಾಗ–ಬಲಿದಾನದ ಹಬ್ಬವಾಗಿರದೆ, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಮೇಲು– ಕೀಳು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ಸಹೋದರತ್ವದ ಬದುಕು ನಡೆಸೋಣ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಗುರು ಸಿಗ್ ಬತ್ ಉಲ್ಲಾ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್, ಎಚ್.ಎಂ. ಶಕೀಲ್ ನವಾಜ್, ಪಿ.ಎಸ್. ಸಾದತ್ ಉಲ್ಲಾ, ಜಿ. ದಾದಾಪೀರ್, ಸುಹಾಸ್ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್, ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದಿವಾಲಗ್ರಾಮ: ಈ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸುಹಾಸ್ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದಿವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಬ್ಬಗಳು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಬಾರದು. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರನಾಯ್ಕ, ಇಮ್ರಾನ್, ಫಿರ್ದೋಸ್, ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ, ಚಮನ್ ಷರೀಫ್, ಸ್ವಾಲೇಹ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಮುಬಾರಕ್, ನಿತೀಶ್ ಜೈನ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ರಘುನಾಯ್ಕ, ಜ್ಞಾನೇಶ್, ಪ್ರಭು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-44-2000078264</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>