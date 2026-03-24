‘ದೇವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ನೇಯ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಯಕಯೋಗಿ’

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ‘ರಾಮನಾಥ ಎಂಬ ಅಂಕಿತನಾಮದೊಂದಿಗೆ ವಚನ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ದೇವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ನೇಯ್ದು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದರು’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಟಿ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕಪಟತನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಎಂದೂ ತೋರಿಕೆಯ ಭಕ್ತಿ ಆಚರಿಸಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಸುಳಿದು ಸೂಸುವ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆವ ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ನಿಮ್ಮ ದಾನವನುಂಡು ಅನ್ಯರ ಹೊಗಳುವವರ ಏನೆಂಬೆ ರಾಮನಾಥ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶಿವ ಕರುಣಿಸಿದ್ದ ತವನಿಧಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ದೀನ–ದಲಿತರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶರಣರು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಬಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎನ್. ಗೋವಿಂದ ಭಂಡಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸುರೇಶ್, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ್, ಬಿಸಿಎಂ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್.ರಂಗನಾಥ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ್, ಎಚ್.ಕೆ. ರಂಗನಾಥ್, ಎಚ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಂಕರ್ ಭಾಗವತ್, ಕೆ.ರಂಗನಾಥ್, ರಾಜೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-44-1378039026</p>