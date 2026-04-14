ಹಿರಿಯೂರು: ಕಣಿವೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ 24ಕ್ಕೆ

ಹಿರಿಯೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ, ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ರಕ್ಷಕಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕಣಿವೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಏ. 24ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 21ರಂದು ಮದಲಿಂಗಿತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 22ರಂದು ಗಂಗಾಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಜಲಧಿ ಉತ್ಸವ, 23ರಂದು ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಆರತಿ, 24ರಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ. 25ರಂದು ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ, 26ರಂದು ಅಮ್ಮನವರು ಗುಡ್ಡ ಇಳಿಯುವುದು, 27ರಂದು ಭರಮಗಿರಿ ಕೆರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಡೆ ಸೇವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನವರು ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತುವುದು, 28ರಂದು ಚಪ್ಪರ ಇಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>