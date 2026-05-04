ಹಿರಿಯೂರು: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ

ಹಿರಿಯೂರು: ನಗರದ ತೇರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾದ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೂತನ ಪಂಚಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈಚೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹೋಮ, ಸ್ವಾಮಿಯ ನೂತನ ಪಂಚಲೋಹ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸುಣ್ಣಗಾರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಕರೆತಂದದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಣ್ಣ, ಗಂಗಾಧರ್, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಗಣೇಶ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಕೇತ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸೃಜನ್, ಶೇಖರ್, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಶೋಭಾ, ಗಾಯತ್ರಿ, ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ರತ್ನಮ್ಮ, ತ್ರಿವೇಣಿ, ರೇಣುಕಾ, ಅಂಬಿಕಾ, ಕಮಲಮ್ಮ, ಗೀತಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ