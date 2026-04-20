ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂದು

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏ. 20 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ, ದಿವಂಗತ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ‘ಪ್ರೇಮತ್ಯಾಗ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮರಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಕೆ.ಟಿ. ಪರಮೇಶ್ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಜಿ. ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-44-2131221255</p>