ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಜೇನು ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಬ್ಬೂರು ಫಾರಂನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 22ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು’ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಬಿ. ನಾರದಮುನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವರು. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ಇಂದೂಧರ ಅವರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ, ನೀರು, ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುವರು.</p>.<p>23ರಂದು ಜೇನು ಕೃಷಿಕ ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆಯ ಶಾಂತವೀರಯ್ಯ ಅವರು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವರು. ವಿವಿಧ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಕೃಷಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಮದಕರಿಪುರದ ನೋರಾ ಅಗ್ರೋಟೆಕ್ ಎಂ.ಡಿ. ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವರು.</p>.<p>24ರಂದು ಇಂದೂಧರ ಅವರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತಾಕು, ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜೇನು ಕೃಷಿಕ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೋಂದಣಿಗೆ 8277931058ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ರಜನೀಕಾಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-44-854423337</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>