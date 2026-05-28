ಹಿರಿಯೂರು: ಅಪರೂಪದ ನೊಳಂಬ–ಪಲ್ಲವ ದಂಪತಿ ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಹಿರಿಯೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಮಂಗಲ ಹೋಬಳಿಯ ಗದ್ದೆಕಡ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಂಚಿಗನಹಾಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಾದ ಸಂತೋಷ್ ರವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಪರೂಪದ ನೊಳಂಬ–ಪಲ್ಲವ ದಂಪತಿಯ ಉಬ್ಬು ಕೆತ್ತನೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಲ್ಪದ ವಿವರ: ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವೇಳೆ ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಪವು ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಅಗಲವಿದೆ. ಕೈಮುಗಿದು ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ರಾಜ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷನು ಸೊಂಟದಿಂದ ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಧೋತಿಯಂತಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟಿಬಂಧವಿದೆ. ಮೊಳಕೈ ಮೇಲೆ ಶಲ್ಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೂ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ಣಕುಂಡಲ, ಕಂಠೀಹಾರ, ತೋಳಬಂಧಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಕಾಲ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ: ನೊಳಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ತುರುಬನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವರು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಶಿಲ್ಪವು ಅಂದಾಜು ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಶಿಲ್ಪದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಶೈಲಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲಿರುವ ನಂದಿ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೊಳಂಬ ಶೈಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಕುಂಚಿಗನಾಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೊಳಂಬ ದಿಲೀಪನ ಮಗ ನನ್ನಿ ನೊಳಂಬನ ಶಾಸನವನ್ನು ಬಿ.ಎಲ್. ರೈಸ್ ರವರು 1903ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಇವುಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಶಿಲ್ಪವೂ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೊಳಂಬರ ರಾಜಲಾಂಛನ ನಂದಿ. ಈ ಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದಿಯ ಉಬ್ಬು ಕೆತ್ತನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ನೊಳಂಬ ರಾಜದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯವರು ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶೈವ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣವೊಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-44-749855611</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>