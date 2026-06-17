ಶಾಲೆಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ಸಮೀಪದ ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದ ಶಾಲೆಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ) 2007–08ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಓದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಶಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸ್ನೇಹಬಳಗ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನದ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕೀಳರಿಮೆ ತೊರೆದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಿ.ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಂ.ರಾಜಣ್ಣ, ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ, ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿ.ಗೋಪಾಲ್, ಸವಿತಾ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ್, ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ, ವೈ. ವೀರೇಶ್, ಶಾರದಾ, ರಮ್ಯಾ, ಪ್ರವೀಣ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸುರೇಶ್, ಯಾಸಿನ್, ಸ್ವಾತಿ, ಹಸೀನಾ ಬಾನು, ಚೇತನ್, ಪೂಜಾ, ರುಕ್ಸಾನ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ತಸ್ಮಿಯ, ರಮ್ಯಶ್ರೀ, ಅಜಿತ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಕಾವೇರಿ, ಪವಿತ್ರಾ, ಸರಸ್ವತಿ, ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪೋಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-44-1215129038</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>