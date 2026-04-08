‘ಶಾಂತರಸರಿಂದ ಗಜಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಂತ’

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಶಾಂತರಸ ಕವಿಯಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಜಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಹುಮುಖಿ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ ಥಿಯೇಟರ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಂತರಸ ಕವಿಯ 101ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕವಿ, ಕತೆಗಾರ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಸಂಶೋಧಕ, ಪತ್ರಕರ್ತ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸಂಘಟಕ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಗಜಲ್ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಜೀವಂತಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಾಂತರಸ, ಅಸಮಾನತೆ, ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕಂದಾಚಾರ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಘಟನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಶಾಂತರಸ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 1992ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದ ಬಂಡಾಯಗಾರ. ಗಜಲ್ ರುಬಾಯಿ ಪರ್ದುಗಳನ್ನ ಉರ್ದುಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1995ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಪ್ರಕಾಶನ ತೆರೆದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಮದ್ ಜಬಿವುಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರಿಯ ತರಬೇತುದಾರ ಜಿ.ಟಿ.ಲೋಕೇಶ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಸ್.ಜಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಕ್ಕರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಟಿ. ಮಧು, ನನ್ನಿವಾಳ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಈರಗೋಪಯ್ಯ, ಮಣಿಯಮ್ಮ, ಕೆ.ನವೀನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಫರ್ಹಾತಂಕಿನ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಟಿ. ಯಮುನಾ, ಸುಮಲತಾ, ಬಸವರಾಜ್, ಸಚಿನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>