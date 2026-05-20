ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ; 8 ಅಂಕ ಅಧಿಕ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 613 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಿ.ಆರ್. ಹರ್ಷಿತ್ಗೆ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಗೇಶ್ವರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ –1, ಗಣಿತ –1 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ –3 ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹರ್ಷಿತ್ 625ಕ್ಕೆ 621 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸತತ 7ನೇ ವರ್ಷವೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-44-305396570</p>