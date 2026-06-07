ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಸಿ ವಿತರಣೆ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ‘ನಾವು ನೆಡುವ ಒಂದೊಂದು ಸಸಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ಠೇವಣಿಯ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗಿಡನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಟಿ.ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮನಬಂಡೆ ಸಮೀಪದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಸಿ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಗಿಡದ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ನುಗ್ಗೆ ಸಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮನೆಯ ತರಕಾರಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದರೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ– ಮುಂದೆ ಜಾಗವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು– ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಿರುವ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿ ಸಿಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೈತೋಟ ಬೆಳೆಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈತೋಟ ಬೆಳೆಸುವ ಪರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯೂರಿನ ಪರಿಸರವಾದಿ ಪಿ.ಜೆ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪರಿಸರ ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-44-898289759</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>