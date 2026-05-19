ಹಿರಿಯೂರು | ಸುಧಾಕರ್‌ ಕಚೇರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಭೇಟಿ; ಭಾವುಕ

ಹಿರಿಯೂರು: ನಗರದ ನೃಪತುಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿವಂಗತ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಪುತ್ರ ಸುಹಾಸ್ ಸುಧಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ನಿತೀಶ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸುಧಾಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

ಮೇ 24ರಂದು ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ನಿಧನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ದೇಹ ದಹನಾದಿ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸುಹಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸುಹಾಸ್ ಕೆಲ ಕಾಲ ಭಾವುಕರಾದರು. ಸುಹಾಸ್ ಬಂದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸೇರಿದರು.

ಸುಹಾಸ್ ಅವರು ತಂದೆಯ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ನಾಮಫಲಕ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ತೇವಗೊಂಡವು. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ ಬಂದು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿರುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಸುಹಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ಷಣಕಾಲ ದುಃಖಿತರಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲಕಾಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದರು. ನಂತರ ಸುಹಾಸ್ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ, ರಾಜಕಾರಣದ ಮಾತು ಬೇಡ ಎಂದು ಸುಹಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 'ನೀವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು 2008 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದುಖಃದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಸುಹಾಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೇವಗೊಂಡವು.

'ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಅನಾಥ ಭಾವ ಕಾಡಲು ನಾವು ಬಿಡೆವು' ಎಂದು ಮುಖಂಡರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಖಾದಿ ರಮೇಶ್, ಈರಲಿಂಗೇಗೌಡ, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ರಂಗಪ್ಪ, ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಮಹಂತೇಶ್, ಜ್ಞಾನೇಶ್, ದಿಂಡಾವರ ಮಹೇಶ್, ಶಿವರಂಜಿನಿ ಯಾದವ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ