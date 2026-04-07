ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ನಗರದ ವೇದಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಚ್.ಪದ್ಮನಾಭ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಪರಮೇನಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎಂ.ಪಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಕೆ.ಆರ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಬಬ್ಬೂರು ಏಕಾಂತಪ್ಪ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಸಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ (ಖಜಾಂಚಿ), ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ (ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ). ಮಲ್ಲೇಣು ವೈ.ನಾಗರಾಜ್, ಆಲೂರು ಕನಕದಾಸ್, ಮಸ್ಕಲ್ ಕೆ.ಮಧು, ಬೇತೂರು ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶಿವಗಂಗಾ ಜಯಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕಲ್ಲಟ್ಟಿ ನಾಗರಾಜ್, ರಂಗಾಪುರ ಶೇಜಪ್ಪ (ನಿರ್ದೇಶಕರು) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಶೇಖರಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ವಿ.ಎಲ್. ಗೌಡ, ಕರಿಯಪ್ಪ, ಭೀಮಣ್ಣ, ಗುರುರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-44-220577044</p>