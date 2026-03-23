ಭಕ್ತರನು ಹರಸುವ ವದ್ದೀಗೆರೆ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ

ಸುವರ್ಣಾ ಬಸವರಾಜ್

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ, ಭಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೆರವೇರಿಸುವ ದೈವ' ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವದ್ದೀಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ (ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ) ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸ: ಸಿದ್ಧರು, ಸಾಧಕರ ನೆಲೆವೀಡು ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವದ್ದೀಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಹಿರಿಯೂರಿನಿಂದ 28 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 'ವದ್ದೀಗೆರೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ, ಹೇಮಾವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದನ್ನೂ ಜನಪದರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹಲವು ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾನಪದ ಕತೆ: ವದ್ದೀಗೆರೆಗೆ ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ 'ನೊಣಬಿ' ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಏಳು ಜನ ಗೌಡರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಿರಿಯವನಾದ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹೇಮಾವತಿಯ ಯಂಜೇರಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಮಗುವೊಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಜನ 'ಪರದೇಸಿ ನಿಂಗಣ್ಣ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೌಡನಿಗೆ ಸಂತಾನವಾದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ನಿಂಗಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಯಂಜೇರಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಂಜೇರಪ್ಪನಿಗೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಂಬ ತಮ್ಮನಿದ್ದು, ಹೇಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪರದೇಸಿ ನಿಂಗಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಗೌಡನಿಗೆ 7 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರದೇಸಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿದ ಗೌಡ, ನಿಂಗಣ್ಣನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಜಾಲಿ ಗಿಡ ಕಡಿಯಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಳುಗಳ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಬೀಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಂಜೇರಿ ಸಿದ್ದರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಂಗಣ್ಣ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಗೌಡ ತನ್ನ ಆರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿದರೂ ನಿಂಗಣ್ಣನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುವ ಸೂಚನೆ ಕಾಣದಾದಾಗ, ಯಂಜೇರಪ್ಪನ ತಮ್ಮನಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ. 7ನೇ ಮಗಳ ಮದುವೆಯೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ, ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಸಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, 'ಈ ಊರು ನಾಶವಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಶಿಲೆಗಳಾಗಲಿ' ಎಂದು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಈಗಲೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದ ಕೋಟೆ, ಮನೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಇದಾದ ನಂತರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವದ್ದೀಗೆರೆಯ ಬಳಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ತಿವಿದಾಗ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿತಂತೆ. ಈಗಲೂ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ನೀರು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ 364 ದಿನವೂ ಇರುವ ನೀರು ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವದ್ದಿಮೆಳೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ 'ವದ್ದೀಗೆರೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಮೆಳೆಗಳಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇಗುಲವನ್ನು ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ