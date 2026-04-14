ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 19ರಿಂದ

ಹಿರಿಯೂರು: 'ನಗರದ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವಾಸವಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗೋಪುರ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಏ. 19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕವ್ವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಗ್ದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಯುವಜನ ಸಂಘದಿಂದ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವಾಸವಿ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ. ಏ. 22ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಾಸವಿ ದಾಂಡಿಯಾ ನೈಟ್ಸ್, ಏ. 23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 48 ದಿನ ವಾಸವಿ ಕಥಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕುಲಬಾಂಧವರಿಂದ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಲಾಭಾರ. ಏ. 24ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ವಾಸವಿ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದದ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>