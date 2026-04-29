ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಂದವರಿಗೆ ವರವಾದ ನಾಲೆ

ಸುವರ್ಣಾ ಬಸವರಾಜ್

ಹಿರಿಯೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರಣ ಬಿಸಿಲು ಜನರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾನುಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಚುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಇರುವುದು ಕಷ್ಟ, ಹೊರಗೂ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ನೀರನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆ, ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತೂಬಿನಿಂದ ಕೆಲವೇ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ, ಕಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೂರಾರು ಜನ ನಾಲೆಗೆ ಧುಮುಕಿ ಸಾಕೆನಿಸುವಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳವೇ ನೀರಾಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತ.

ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆಯ ಉದ್ದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ. ಇದ್ದರೆ, ಬಲನಾಲೆ 46.40 ಕಿ.ಮೀ. ಎಡ ನಾಲೆ 48 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ನೀರು ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬೇಕಿದೆ. ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚಿನವರೆಗೆ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರವೂ ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾಲೆಗಳ ತುಂಬ ಜನರು. ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೀರಾಟ ಆಡುವ ಯುವಕರು–ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಬೆವರಿನ ಝಳಕ. ಕೆಲವರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಇಟ್ಟು, ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಾಲೋಚಿಸಿ ಒಯ್ದಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹಿರಿಯೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಎಡ ನಾಲೆ, ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಬಲನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀರಾಟದ ಮೂಲಕ ದಣಿವು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

'ವಾಣಿವಿಲಾಸ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾಟ ಆಡುವುದು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಮ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಹಾರ ಮುಗಿಸಿ 9ಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ವರೆಗೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಶುಭ್ರ ನೀರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ– ಭಾನುವಾರ ನೀರಾಟದ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದರು.

'ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಐದಾರು ಗೆಳೆಯರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀರಾಟದ ಮಜ, ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಮೀನಿನ ರುಚಿ ಸವಿದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ್.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚ