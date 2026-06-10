ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕುರಿತ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ ಪುರ, ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಈ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚಳವಳಿ, ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸೋಣ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ನಡೆಸೋಣ. ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡೋಣ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹರಿಹರ ರಾಮಯ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೂಗಾರ್, ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಕುಂದಪ್ಪ, ಕರಿಯಪ್ಪ, ನಿರಂಜನಮೂರ್ತಿ, ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ, ಗೌನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ, ಶಿವಣ್ಣ, ದೇವಿಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಪ್ಪ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ನಿಂಗಪ್ಪ, ಶಿವಣ್ಣ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-44-326185062</p>