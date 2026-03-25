‘ಮಹಿಳೆಯರು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ’

ಹಿರಿಯೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕುರಿ–ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ, ಮೊಲ ಸಾಕಣೆ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿ, ಕಸೂತಿ, ಟೈಲರಿಂಗ್ನಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮಹಿಳೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇವರತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಾದ ಗಂಗಮ್ಮ, ಶೈಲಾ ಹಾಗೂ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಿಯಾ ಅರುಣ್, ಮಂಗಳಾ ಗಿರೀಶ್, ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಭಾವನಾ, ಪ್ರತಿಭಾ ಶ್ರೀಧರ್, ಶಿವಲೀಲಾ, ಶಕುಂತಲಾ, ಭಾರತಿ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಸುರೇಖಾ, ಉಷಾ ಸಿದ್ದೇಶ್, ರತ್ನಾ ಮಹೇಶ್, ಸರಳ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-44-983010746