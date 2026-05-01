ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್: ಸತತ 4ನೇ ವರ್ಷ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಹಿರಿಯೂರು: ನಗರದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ಐಸಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಸುರೇಶ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಎಂ. ಯೋಗೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 34 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 80ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂ.ಕೆ. ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇ 96, ಆರ್.ಸುಹಾನ್ ಶೇ 94, ಸಿ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಶೇ 91.8 ಹಾಗೂ ಪಿ.ವಿ. ಶಿವುಯಾದವ್ ಶೇ 91.6 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>