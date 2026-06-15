ಹಿರಿಯೂರು ಯಳನಾಡು ವಲಸೆ ಮಾರಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೂನ್ 16ರಿಂದ

<p>ಹಿರಿಯೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ವಲಸೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೂನ್ 16 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಉಡುಪಿಯ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಆಚಾರ್ಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>16ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವಿಯ ಆಗಮನ, ಆದ್ಯ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶಾಂತಿ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಬಾಧಾಕ ದರ್ಪಣ ವನದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ಅಘೋರ ಬಲಿಪೂಜೆ, ರಕ್ಷಾ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>17ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಲಹೋಮ, ವಿಷ್ಣು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದ್ಗತಿ ಹೋಮ, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತುಹೋಮ, ಆದಿವಾಸ, ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ, ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ, ಬಲಿಪೂಜೆ, ರಕ್ಷೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಮಾರಮ್ಮದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾಹೋಮ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ, ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇದೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-44-1107177645</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>