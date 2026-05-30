ವಿವಿ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕ ನಾಪತ್ತೆ

ಹಿರಿಯೂರು: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ 70 ಕಣ್ಣಿನ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆಯಾದರೂ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಗ ಬಿ.ಕೆ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (18) ನಾಪತ್ತೆಯಾದಾತ. ಪೋಷಕರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾಲೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಯುವಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದವರಿಗೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇ 6 ರಂದು ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ನಾಲೆಗೆ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ರಂಗನಾಥಪುರದ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಂಜು, ಮೇ 17ರಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಆದಿವಾಲ ಗ್ರಾಮದ 4 ವರ್ಷದ ಸಮೀರ್ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>